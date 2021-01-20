بعد خروجه من حسابات باتشيكو.. حميد أحداد يتمسك بالرحيل المجاني

كشف مصدر مقرب من داخل نادي الزمالك، أن المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق، رفض فكرة تسويقه عن طريق الزمالك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني مؤخرا لعدم اقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، بإمكانياته وقدرته على قيادة هجوم الزمالك.

وكشف حميد أحداد للمقربين منه عن موافقته على الرحيل عن الزمالك سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم، ولكنه يرغب في الحصول على الاستغناء الخاص به واختيار وجهته المقبلة بناءً على رغبته الشخصية وليس رغبة الزمالك.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا مع حميد أحداد للاستقرار على مصيره سواء بالرحيل وقبول بعض العروض التي سيقدمها الزمالك له.

وخرج المغربي حميد أحداد، مهاجم الزمالك، من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما منحه الأخير أكثر من فرصة لقيادة هجوم الزمالك وتعويض غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك الأخير، إلا أن أحداد فشل في اقناع الخواجة البرتغالي بمستواه ليصبح اللاعب بعيدا عن الحسابات الأولى لباتشيكو في المباريات المقبلة.

وكشف المصدر أن البرتغالي جايمي باتشيكو رحب بفكرة تسويق حميد أحداد والتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يكون قادرا على قيادة هجوم الزمالك في ظل المنافسة هذا الموسم على عدد من البطولات القوية، وكذلك بعد وقوع الزمالك في مجموعة صعبة بدورى أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.