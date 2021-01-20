أهمها مصر وروسيا.. تعرف على مباريات اليوم الأول فى الدور الرئيسى لمونديال اليد

يبدأ اليوم، الأربعاء، الدور الرئيسى والثاني لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى ٣١ يناير الجارى.

وكانت منافسات الدور الأول انتهت أمس، الثلاثاء، وتم تحديد المنتخبات الأوائل المتأهلة إلى الدور الرئيسى والثانى فى البطولة، بحيث سيتم تقسيمهم إلى ٤ مجموعات تتضمن كل مجموعة ٦ منتخبات.

ونقدم خريطة مباريات اليوم فى اليوم الأول للدور الرئيسى:



سويسرا مع آيسلندا، المجموعة الثالثة، صالة دكتور حسن مصطفى، الساعة الرابعة والنصف عصرا.

البرتغال والنرويج، المجموعة الثالثة، صالة دكتور حسن مصفى بأكتوبر، في التاسعة والنصف.

منتخب فرنسا مع نظيره الجزائر، المجموعة الثالثة، صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، في السابعة مساء.

مقدونيا مع سلوفينيا، المجموعة الرابعة، صالة استاد القاهرة الرياضي، الرابعة والنصف عصرا.

منتخب مصر مع روسيا، المجموعة الرابعة، صالة استاد القاهرة، الساعة السابعة مساء.

منتخب السويد مع نظيره البيلاروسي، التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

منتخب تشيلى مع كوريا الجنوبية، المجموعة الثانية، الرابعة والنصف مساء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، يلتقي منتخب المغرب مع النمسا في السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.