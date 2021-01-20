"مونديال اليد" في طريقه لرقم تاريخي

يتجه مونديال اليد التنظيم المصري لطريق جيد لتصبح النسخة الأعلى تسجيلًا للأهداف في بطولات العالم للرجال منذ ألمانيا 2007 ،ذلك على الرغم من كون دولة الرأس الأخضر لما تخوض سوى مباراة واحدة قبل الانسحاب. وبغض النظر عن المباراتين الملغيتين، فقد سجلت الفرق في المتوسط 56.63 هدفًا في المباراة الواحدة ، وهو تحسن بأكثر من هدفين في المباراة الواحدة من "ألمانيا / الدنمارك 2019 " عندما كان المتوسط 54.47.
ولا يزال الطريق طويلًا حتى الرقم القياسي الذي سجل قبل 14 عامًا ، وهو 57.88 هدفًا في المباراة الواحدة ، ومع ذلك فإن الامر يسير بشكل ممتاز في "مصر 2021".
وشهدت مواجهة سلوفينيا ضد جمهورية كوريا التي افتتحت المجموعة الثامنة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المونديال "80 هدفًا" ، بينما سجلت النرويج والنمسا مجتمعة 67 هدفًا في مباراتهما.
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