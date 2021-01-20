قلة احترام.. مارك فوتا يكشف سر فشل مفاوضات عودته لـ قيادة الإسماعيلي.. فيديو

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق لـ الإسماعيلي، عن حقيقة مفاوضات مجلس إدارة النادي معه للعودة مرة أخرى لقيادة الفريق في ظل سوء نتائجه في الدوري المصري.
وأكد فوتا، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه خلال الفترة الماضية كان متواجدا في القاهرة ولكن ليس للعودة لقيادة الفريق، مشددا على أنه لم تكن هناك توقيع على أى عقود.
وقال إن المفاوضات شابها "قلة" احترام له، مشددا على أنه اسم كبير في مجال التدريب.
وأضاف أن عدم الاحترام تمثل في عدم التقدير المادي، بالإضافة لفرض أسماء بعينها في الجهاز المعاون، مشددا على أن تلك التصرفات تسببت في غلق باب المفاوضات تماما.
وأكد أنه ما زال يتابع مباريات الإسماعيلي وحزين على نتائجة السيئة، مشددا على أن الإسماعيلي يعد من أكبر الأندية المصرية.
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