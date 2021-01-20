أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.
وقال وزير الرياضة إنه تم تدريب عدد ١٩ ألف فتاة في محافظتي قنا وأسيوط وجار تنفيذ البرنامج في ٦ محافظات أخرى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الإسكندرية".
وأضاف صبحي أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.
يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية للمرأة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.