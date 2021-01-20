تعرف على تاريخ مواجهات مصر وروسيا بمونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني، اليوم الأربعاء، نظيره المنتخب الروسي.

وذلك في إطار أولى مواجهات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في الجولة الأولى من الدور التمهيدي على منتخب تشيلي، ثم الفوز في الجولة الثانية على مقدونيا، قبل الخسارة في الجولة الثالثة أمام المنتخب السويدي.

والتقى المنتخبان أكثر من مرة في بطولات العالم لكرة اليد، نسردها خلال السطور التالية:

مونديال 1995 - مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس - فوز روسيا 31-28

مونديال 1999 - الدور ربع النهائي - فوز روسيا 26-20

مونديال 2001 - الدور ربع النهائي - فوز مصر 21-19

مونديال 2003 - الدور الثاني - فوز روسيا 29-22

مونديال 2009 - مباريات كأس الرئيس - فوز مصر 31-27

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بدون حضور الجمهور.