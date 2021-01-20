مهاجم إنجلترا السابق: صلاح ليس سعيدا في ليفربول وينتظر فرصة الرحيل

يرى دارين بينت مهاجم إنجلترا السابق، أن محمد صلاح ليس سعيدا في ليفربول، مشيرا إلى أن الحديث عن الانتقال لريال مدريد الإسباني أثر على حماسه.

وفتح صلاح الباب حول إمكانية الرحيل عن ليفربول وذلك في حوار صحفي مع جريدة "آس" الإسبانية قبل أسابيع، وقال رد على سؤال احتمالية الانتقال لريال مدريد أو برشلونة "لما لا".

وانخفض مستوى صلاح بالمباريات الأخيرة للريدز، حيث لم ينجح الفرعون في هز شباك الخصوم بآخر 4 مباريات متتالية.

وقال بينت في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور":«بالوقت الحالي، تخبرني لغة جسده " يقصد صلاح"، أنه ليس سعيدًا بالتواجد هناك (ليفربول)، بغض النظر عما يقوله».

وأضاف: «منذ أن خرج بالحديث عن ريال مدريد لم يكن لديه نفس الحماس، والتصميم الذي أظهره قبل ذلك، إذا نظرت إلى إحصائياته فإنه لا يزال يسجل الكثير من الأهداف، لكنه كان يتراجع كل موسم».

وأكمل: «لقد سجل الكثير من الأهداف في عامه الأول حيث حطم إلى حد كبير كل رقم قياسي، ثم أعتقد أنه سجل 20 بعد ذلك ثم 19».

وواصل: «من حيث تسجيل الأهداف، كان رائعًا، لكن أداءه في جميع النواحي كان ضعيفًا لبعض الوقت الآن».

ويتصدر صلاح ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي وفي رصيده 13 هدفا، بالرغم من عدم تسجيله أي هدف في آخر 4 مباريات، ويبعد بفارق هدف وحيد عن ثنائي توتنهام سون هيونج مين وهاري كين.