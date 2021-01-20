مدرب الهلال ينفي طلبه التعاقد مع ساسي ويكشف سر تعثر جيرالدو مع الأهلي.. فيديو

كشف زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، حقيقة طلبه التعاقد مع فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكد زوران مانولوفيتش، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن تركيزه منصب خلال الفترة الحالية على الاستعداد لـ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أنه لم يطلب مطلقا التعاقد مع ساسي.
وكشف إمكانية قيادته لأي من الفرق المصرية، خاصة الأهلي والزمالك، فأكد أنه شرف لأي مدرب قيادة هاتين الفرقتين ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات في أي وقت.
وقال إن البطولة الأفريقية صعبة، بالإضافة لمجموعة فريق الهلال السوداني، ولكنه يأمل أن يتوج الفريق بالبطولة.
وعن جيرالدو، نجم الأهلي، فأكد أنه لاعب جيد ولديه إمكانيات رائعة، ولكن ما يعيق تألقه هو وجود العديد من النجوم المميزين داخل فريق المارد الأحمر.
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