الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية جميع الأمور المالية الخاصة بالطرفين، ووقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.
في الوقت نفسه، قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.
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