الرياضة

الأهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي.. واللاعب يودع زملاءه

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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية جميع الأمور المالية الخاصة بالطرفين، ووقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.

في الوقت نفسه، قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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