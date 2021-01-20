المقاصة يعلن في بيان رسمي استمرار إيهاب جلال.. ويحسم صفقات يناير

أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، ولا يوجد أي نية لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.

من جانبه أكد العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصة أن الكابتن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقا للتعاقد المبرم مع النادي، وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة مسئولي المقاصة مع الكابتن إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي.

وقال متولي إن إيهاب جلال يعد أحد العناصر الرئيسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا وإن علاقة المقاصة بالإسماعيلي طيبة ووطيدة، لكن نحن كمسئولين عن رعاية نادي المقاصة نتمسك بحماية استثماراتنا ، خاصة ان إيهاب جلال هو أهم عنصر في المنظومة الاستثمارية للنادي.

يذكر أن لوائح اتحاد الكرة تمنع المدرب المستقيل من تدريب أي فريق بالدوري من تولي تدريب أي فريق آخر خلال الموسم، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بخصوص الكابتن إيهاب جلال.

وعلى جانب آخر عقد سيد متولي جلسة مع الكابتن إيهاب جلال بحضور المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة والراعي الرسمي للنادي، وخلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات تم الاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري، وكذلك تم استعراض الأسماء التي طرحها إيهاب جلال للانتقال لأندية أخرى على سبيل الإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين وتعديل عقود بعض اللاعبين استعدادا للموسم الجديد وفقا لرؤية المدير الفني، مما يؤكد ان ادارة المقاصة وايهاب جلال يخططان للمرحلة المقبلة وتوفير الاستقرار للفريق لاستكمال مسيرة الانتصارات والتقدم في جدول الدوري للمنافسة في المربع الذهبي مع الكبار بشكل يليق واسم نادي المقاصة.