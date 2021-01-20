فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

اتهمت فتاة جديدة تدعى "فيدرا"، المحترف المصري عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني والمنتخب الوطني السابق، بالتحرش بها، حيث أرسل لها عدة رسائل عبر تطبيق "سناب شات".

ونشرت فيدرا، التي تعيش في دبي بالإمارات، صورا للرسائل المتبادلة مع عمرو وردة، وذلك عبر ستوري "واتس آب" الخاص بها.

وبحسب قولها، فإن وردة حاول التحرش بها، وطلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته، لكنها صدته كونه لا يعرفها جيدًا وليس من حقه أن يتحدث معها في مثل هذه الأمور.

وارتبط اسم وردة بأكثر من واقعة تحرش، آخرها في معسكر المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019.