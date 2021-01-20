نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماعدا كاسيميرو.. نجوم ريال مدريد يتخلون عن الملكي في أزمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبو ريال مدريد الإسباني رفضوا الوقوف بجانب ناديهم في ظل الأزمة الإقتصادية الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار برنامج الشيرنجيتوالإسباني إلى أن ريال مدريد يحتاج إلى تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 25% كما قد يضطر الملكي إلى بيع أحد لاعبي الفريق.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن سيرجيو راموس نجم وقائد الملكي عرض على لاعبي الفريق اقتراح الإدارة بشأن تخفيض الرواتب لكنهم رفضوا هذا الأمر.

وأكد البرنامج الإسباني أن البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط الفريق هو اللاعب الوحيد الذي وافق على تخفيض راتبه.

وألمح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بـرصيد 41 نقطة.