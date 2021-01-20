المقاصة: إيهاب جلال مستمر مع الفريق ويحسم صفقات يناير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة: إيهاب جلال مستمر مع الفريق ويحسم صفقات يناير في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أكد فيه رفضه للتفريط في خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، ولا يوجد اي نيه لانتقاله لأي ناد آخر، وأكد مسئولو المقاصة على احترامهم الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد القلاع الرياضية في مصر وفي ظل العلاقات الطبية التي تربط الناديين.
من جانبه أكد العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصة أن الكابتن إيهاب جلال مستمر في عمله مع فريق المقاصة وفقا للتعاقد المبرم مع النادي، وشدد على عدم صحة ما تردد بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد المدير الفني مع النادي، مؤكدا أن علاقة مسئولي المقاصة مع الكابتن إيهاب جلال أكبر من أي شرط جزائي.
وقال متولي أن إيهاب جلال يعد أحد العناصر الرئيسية في المشروع الاستثماري لنادي المقاصة ولن يتم التفريط فيه نهائيا وإن علاقة المقاصة بالإسماعيلي طيبة ووطيدة، لكن نحن كمسئولين عن رعاية نادي المقاصة نتمسك بحماية استثماراتنا ، خاصة ان إيهاب جلال هو أهم عنصر في المنظومة الاستثمارية للنادي.
يذكر أن لوائح اتحاد الكرة تمنع المدرب المستقيل من تدريب أي فريق بالدوري من تولي تدريب أي فريق آخر خلال الموسم، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله بخصوص الكابتن إيهاب جلال.
وعلى جانب آخر عقد سيد متولي جلسة مع الكابتن إيهاب جلال بحضور المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة والراعي الرسمي للنادي، وخلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات تم الاستقرار على التدعيمات المنتظرة للفريق خلال يناير الجاري، وكذلك تم استعراض الأسماء التي طرحها إيهاب جلال للانتقال لأندية أخرى على سبيل الإعارة كما تم الاتفاق على تجديد عقود بعض اللاعبين وتعديل عقود بعض اللاعبين استعدادا للموسم الجديد وفقا لرؤية المدير الفني، مما يؤكد ان ادارة المقاصة وايهاب جلال يخططان للمرحلة المقبلة وتوفير الاستقرار للفريق لاستكمال مسيرة الانتصارات والتقدم في جدول الدوري للمنافسة في المربع الذهبي مع الكبار بشكل يليق واسم نادي المقاصة.