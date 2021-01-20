لاعب الدحيل: أتمنى أن يصل فريقي أو الأهلي لأبعد نقطة بمونديال الأندية

أكد علي عفيف لاعب الدحيل القطري، أن مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس العالم للأندية ستكون قوية وجميلة.
وأسفرت قرعة مونديال الأندية التي أجريت مساء الثلاثاء عن وقوع الأهلي في مواجهة الدحيل القطري، في الدور الأول من البطولة.
ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة العالم، يوم 4 فبراير أمام الدحيل وهي المواجهة الافتتاحية للبطولة، على أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي.
وقال علي عفيف عبر قناة "بي إن سبورتس"، عن الأهلي:«نرحب بهم في دولة قطر، وبالتأكيد المباراة ستكون قوية جميلة وأتمنى التوفيق لفريقي وللأهلي المصري، ونرحب بهم وسيشرفونا وأتمنى التوفيق وأتمنى واحد فينا يوصل لأبعد نقطة في البطولة».
جدير بالذكر أن المدير الفني لـ"الدحيل"، كان قد أكد على قوة الأهلي وتشكيله، مشيرا إلى أن المواجهة ستكون قوية.
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