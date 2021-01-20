اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تضمن فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الراغبة فى استضافة نهائى دورى ابطال افريقيا فى النسخة الحالية. وشمل خطاب الكاف أنه تقرر فتح باب التقديم للاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة نهائى دورى ابطال افريقيا المقرر إقامته يوم 17 يوليو المقبل. وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف فى خطابه يوم 26 فبراير آخر موعد لتقديم الطلبات من كافة الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء. يذكر أن قرعة دور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا أسفرت عن وقوع النادى الاهلي ضمن مجموعة شملت فرق فيتا كلوب الكونغولي وتسيمبا التنزاني والمريخ السوداني. فيما حل نادى الزمالك ضمن مجموعة ضمت فرق الترجي التونسي وتونغيب السنغالي ومولودية الجزائر الجزائري.

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