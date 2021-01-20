أهلي 18 سنة يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة للسلة

يخوض فريق شباب ١٨ سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه نظيره فريق الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة جامعة حلوان، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والحصول على اللقب.

واستعد اللاعبون للمباراة بشكل قوي، حيث حرص ياسر أبوالفتوح مدرب الفريق على تطبيق العديد من الجوانب الخططية في المران الأخير وطالب الجميع بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني؛ من أجل الظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق اللقب.