بعد 10 سنوات.. سيميوني يصدم أتلتيكو مدريد

يحتفل مدرب نادي أتلتيكو مدريد، دياجو سيميوني، نهاية الموسم الحالي، بمرور 10 سنوات متواصلة كفترة تدريبه في النادي.

ويسعى النادي إلى تجديد عقد المدرب بقيمة 28 مليون يورو سنويا، قبل فترة انتهائه هذا العام، لكن سيميوني أبدى رغبته في التوقف مؤقتا عن مهمة التدريب بسبب جائحة كورونا الحالية.

وصرح الأرجنتيني لصحيفة "اس" الإسبانية، بأنه قضى فترة رائعة في قيادة الاتليتي، وحقق معهم بطولات لا تنسى، و"لكننا يجب أن نتحلى بالمرونة لتقبل جميع الاحتمالات الممكنة".

وأضاف سيميوني: "لا نعلم ما يمكن أن يحدث في الأيام القادمة، والنادي تقدم لي بعرض لتجديد عقدي مع تقليل راتبي السنوي، وليس لدي أي مشكلة في هذا الأمر، فقد قضيت أوقاتا مع النادي أحصل فيها على أعلى راتب في أوروبا نظرا للأداء المتميز".

واستطرد: "كل الأمور متاحة لدينا، وسأستمر في أتليتكو إذا لم أقرر التوقف عن التدريب مؤقتا بسبب الأزمات التي نعيشها داخل وخارج الملاعب في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم".

ويتصدر المدرب البالغ 50 عاما ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن غريمه الدائم ريال مدريد، وقد حصل على بطولة الدوري مع النادي عام 2014 في موسم مثير وقوي، كما وصل مع النادي إلى نهائي دوري الأبطال مرتين في ثلاثة أعوام لكنه يواجه نفس المصير بالهزيمة من الملكي.