نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- بيراميدز يتجه لطلب حكام أجانب أمام الاهلي لتطبيق العدالة في اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن أن هناك اتجاه قويًا داخل النادي لطلب إسناد مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٦ يناير إلى طاقم حكام أجانب.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر بأن النادي يتجه للتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لإسناد مباراة الفريق أمام الأهلي إلى طاقم تحكيم أجنبي من أحل تطليق العدالة في اللقاء.

وتابع المصدر بأن بيراميدز لا يفضل إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حتى لا يتعرض للضغوطات خلال اللقاء، وبالتالي فإن الاتجاه هو طلب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.