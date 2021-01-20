نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت .. 8 مباريات في جولة مرتقبة بالصعيد في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة العاشرة للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، في الثانية النصف من عصر السبت 23 يناير، بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة بين أندية شمال وجنوب الصعيد.

ومن المقرر أن يخوض فريق الشرقية للدخان مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر خارج الديار أمام فريق نادي قنا، ويدخل الدخان اللقاء بالمركز الأول برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد قنا بالمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.