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انت الان تتابع تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في السوبر الإيطالي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لمباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021 والتي تقام مساء اليوم، فقد أعلنت عدة قنوات مفتوحة علي الأقمار الصناعية النايل سات والهوتبيرد والقمر التركي نقلها للمباراة.
وفي هذا التقرير نتناول جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي والتي تذيع اللقاء علي الهواء مباشرة، ويمكن لمحبي الرياضة في الوطن العربي إستقبال إحدي هذة القنوات للإستمتاع بمشاهدة المباراة.
مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي علي قناة ليبيا الرياضية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|نايل سات
|11765
|أفقي
|27500
|5/6
|مفتوح
|نايل سات
|12303
|أفقي
|27500
|5/6
|مفتوح
مباراة يوفنتوس ضد نابولي علي قناة Rai 1 الإيطالية
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 1-6 13
|11766
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Hot Bird 1-6 13
|10992
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
تردد قناة TRT Spor HD التركية الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Turksat 1C 42
|11054
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|Turksat 1C 42
|10963
|عمودي
|14166
|5/6
|مفتوح
|Eutelsat W3 7
|10803
|أفقي
|30000
|5/6
|مفتوح
تردد قناة Turkmenistan Sport HD التركمنستانية التي تنقل مباراة يوفنتوس ونابولي
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Most 1
|12303
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
كان من المتوقع أن تذيع قناة السعودية الرياضية مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021، ولكن تراجعت القناة علي بث اللقاء لأسباب غير معروفة.
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