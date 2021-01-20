انت الان تتابع تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في السوبر الإيطالي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف لمباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021 والتي تقام مساء اليوم، فقد أعلنت عدة قنوات مفتوحة علي الأقمار الصناعية النايل سات والهوتبيرد والقمر التركي نقلها للمباراة.

وفي هذا التقرير نتناول جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي والتي تذيع اللقاء علي الهواء مباشرة، ويمكن لمحبي الرياضة في الوطن العربي إستقبال إحدي هذة القنوات للإستمتاع بمشاهدة المباراة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي علي قناة ليبيا الرياضية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير نايل سات 11765 أفقي 27500 5/6 مفتوح نايل سات 12303 أفقي 27500 5/6 مفتوح

مباراة يوفنتوس ضد نابولي علي قناة Rai 1 الإيطالية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 1-6 13 11766 عمودي 27500 2/3 مفتوح Hot Bird 1-6 13 10992 عمودي 27500 3/4 مفتوح

تردد قناة TRT Spor HD التركية الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Turksat 1C 42 11054 عمودي 30000 3/4 مفتوح Turksat 1C 42 10963 عمودي 14166 5/6 مفتوح Eutelsat W3 7 10803 أفقي 30000 5/6 مفتوح

تردد قناة Turkmenistan Sport HD التركمنستانية التي تنقل مباراة يوفنتوس ونابولي

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Most 1 12303 عمودي 27500 2/3 مفتوح

كان من المتوقع أن تذيع قناة السعودية الرياضية مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2021، ولكن تراجعت القناة علي بث اللقاء لأسباب غير معروفة.