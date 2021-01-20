الزمالك يجري مسحة فيروس كورونا قبل التدريب الأول استعدادا لأسوان

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إنطلاق مران الجماعي المقرر له بعد قليل على استاد عبداللطيف أبورجيلة. وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل، في الخامسة مساء، ضمن منافسات الدوري المصري.

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