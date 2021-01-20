محمد سند: منتخبنا قوي.. ونحتاج إلى التركيز لحلم المربع الذهبي بمونديال اليد

أبدى محمد سند نجم المنتخب المصري وفريق نيم الفرنسي لكرة اليد ثقته في أداء المنتخب وشدد على ضرورة التركيز حتى النهاية من أجل الوصول للمربع الذهبي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

ويلتقي المنتخب المصري منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد اليوم الأربعاء في افتتاح مشواره بالدور الرئيسي، على صالة استاد القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي مع منتخبات الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلاروسيا، إلى جانب منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية المتأهلين من مجموعته في الدور الأول.

وقال سند في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة نشرها اليوم الأربعاء :"أشعر بالفخر لإقامة بطولة العالم على أرض مصر، وهذا حلم لأي لاعب".

وأضاف "المشهد الأصعب في البطولة هو غياب الجمهور ولكن الجميع يقدر ظروف جائحة فيروس كورونا، ونشكر اللجنة المنظمة والدولة المصرية لظهور البطولة بذلك الشكل المشرف".

وكشف سند "لدي حلم شخصي وهو الوصول للمربع الذهبي، الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تركيز كبير، لكن منتخبنا قوي ويتمتع بإمكانات كبيرة".

وشدد نجم منتخب مصر "الأهم الآن النظر إلى الدور الرئيسي والتفكير في كل مباراة خطوة بخطوة".

وتابع "الجيل الحالي لمنتخب مصر قوي جدا ويتمتع بمزيج بين الشباب والخبرة، نحن قادرون على تحمل المسؤولية لمدة عشر سنوات مقبلة".

وأضاف نجم نادي نيم الفرنسي "نظام الفقاعة أمر إيجابي وجيد ويحسب للجنة المنظمة أنها نجحت في توصيل رسالة للعالم بقدرة مصر بالخروج بالبطولة بشكل أكثر من رائع في ظروف استثنائية".