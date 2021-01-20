رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي الموسم الماضي توج بـ 3 بطولات دوري أبطال افريقيا ,كأس مصر والدوري المصري مشددا انه من غير المنطقي ان يفوز بكل تلك البطولات فقط بسبب مجامله الحكام.
وأضاف وليد صلاح الدين أن الدوري 34 مباراة متسائلا هل يوجد فريق في العالم يفوز في 34 مباراة بسبب الحكام فقط.
وأكمل أن الاهلي فريق كبير ومتكامل وتتويجه بالبطولات أمر طبيعي نظرا لامتلاكه لاعبين على اعلي مستوى ومدربين مميزين
اما عن رايه عن افضل اللاعبين في الأهلي عبر التاريخ فأكد أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي هو افضل مهاجم خلال فترة السبعينات و حسام حسن خلال فترة التسعينيات.
وأختار وائل جمعة وعماد النحاس وربيع ياسين وعماد متعب كأفضل لاعبين في التشكيل المثالي للأهلي عبر تاريخه.
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