انضباط الجبلاية تجتمع غدا لمناقشة أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، غدا الخميس، اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، شكلت لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمى لإجراء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب شباب الفراعنة من دورة تونس المؤهلة لأمم أفريقيا في موريتانيا.

ومن المقرر قيام لجنة الانضباط بالاطلاع على جميع الأوراق والتحقيقات والتقارير الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الشباب، إضافة إلى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، قررت فى وقت سابق إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.