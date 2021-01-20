تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

أرسل النادي الأهلي اليوم البطاقة الدولية للمهاجم السنغالي أليو بادجي الي فريقه الجديد أنقره جودجو. وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي رهن إرسال البطاقة الدولية للاعب بالحصول علي قيمة إعارة اللاعب علي نادية التركي. وتلقي الأهلي اليوم إخطارًا بتحويل 200 ألف دولار نظير إعارة اللاعب حتي نهاية الموسم مع احقية النادي التركي في الحصول علي اللاعب بشكل نهائي مقابل دفع 2 مليون دولار .

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