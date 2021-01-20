خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام، على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.
وتعد الفريق لمواجهة أسوان ، المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران قوي لـ لاعبي الزمالك الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.