مران قوي لـ لاعبي الزمالك الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام، على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.

وتعد الفريق لمواجهة أسوان ، المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.