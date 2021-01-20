خالد القماش يقود الدراويش اليوم استعدادًا للمحلة بعد اعتذار العيسوي

يقود خالد القماش رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم خلفًا لأبو طالب العيسوي، مدرب الفريق الذي رحل عن الفريق عقب هزيمة الإسماعيلي امام المقاولون العرب في الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.
ويسعى الإسماعيلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي ويقترب تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة من قيادة الدراويش.
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