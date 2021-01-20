تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك قبل مواجهة أسوان

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية .

يأتي هذا على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعه البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.