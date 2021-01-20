نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو وميسي في تشكيلة مشجعي "يويفا" 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنيتني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس، ضمن فريق 2020، الذي اختاره مشجعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتعد هذه هي المرة الـ15 التي يظهر فيها نجم ريال مدريد سابقاً ويوفنتوس حالياً، ضمن هذه القائمة، مقابل 12 مرة لمهاجم برشلونة.

واكتملت التشكيلة المختارة لعام 2020 بكل من مدافع ريال مدريد، سيرخيو راموس، بالإضافة إلى خمسة لاعبين من بايرن ميونخ الذي كان له نصيب الأسد بمشاركة كل من مانويل نوير وجوشوا كيميش والكندي ألفونسو ديفيس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وأخيراً تياغو ألكانترا الذي بدأ العام المنصرم مع الفريق البافاري قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

ومن "الريدز"، ضمت التشكيلة أيضا فيرجيل فان دايك، بينما كان البرازيلي نيمار هو الممثل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي كيفن دي بروين عن مانشستر سيتي.

واختيرت التشكيلة التي ضمت لاعبين من سبعة أندية، من قبل فريق التحرير التابع لـ"يويفا" بناء على أداء اللاعبين في المسابقات المحلية والأوروبية بين يناير وديسمبر 2020.