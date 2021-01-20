نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تشيلسي لمواجهة فريق ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الأربعاء القادم 27 يناير على ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويمر تشيلسي بفترة صعبة بعد النتائج السلبية الأخيرة تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد والذي مهدد بالإقالة من تدريب البلوز خلال الفترة المقبلة.

وتقام مباراة تشيلسي وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن تشيلسي فى المركز الثامن برصيد 29 نقطة بينما الوولفز فى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.