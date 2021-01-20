نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الهلال والتعاون |0-0| ملخص الشوطين بعد صراع صدارة الدوري السعودي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء ضمن ترتيب الدوري السعودي 2021، الزعيم متصدراً، ومع لقاء الليلة نتابع نتيجة مباراة الهلال والتعاون في مباريات اليوم النارية بالأسبوع الرابع عشر، وسنعرف مصير صاحب الست وعشرين نقطة الذي يحتل الصدارة ويحرم الشباب والأهلي السعودي من الصدارة في ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان 2021، بفارق بسيط للغاية علي نسبة الأهداف فقط لكن النقاط متساوية، وسنعرف التفاصيل خلال ملخص الهلال اليوم وفق ما سنرفقه لكم.

نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم

جاء موعد المباراة مغرب الليلة، وقبل أن نتابع معكم المباراة عبر رابط مباراة الهلال اليوم، نذكركم أن انطلاق المباراة سيكون في تمام الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، كما سينطلق اللقاء في تمام السادسة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيكون اللقاء في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، بجانب نفس الموعد في السعودية للكويت والبحرين وعمان.

تمكن الزعيم من الحصول علي 26 نقطة بعد أن لعب ثلاثة عشر لقاء في المباريات الماضية، علي عكس المتساويين معه بعدد النقاط، فقد لعب الأهلي السعودي 14 مباراة، لذلك إذا تمكن الأزرق من الفوز الليلة، سيكون بالصدارة دون أي منازع أو منافس، وسنعرف التفاصيل بعد نهاية المباراة، فكونوا علي قرب خلال تغطية خاصة من موقعكم ’’ثقفني’’ لمتابعة كل ما هو جديد.

ملخص مباراة التعاون والهلال الآن

تنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة ’’KSA Sports 1 HD’’، لقاء الليلة ويعلق علي المباراة المعلق الكبير عيسى الحربين، وسنتعرف خلالها علي تفاصيل الشوطين، وهل سيتمكن الزعيم من اقتناص ثلاثة نقاط غالية أم لا وينفرد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021، وخصوصاً أنه يمتلك 26 نقطة ولكن يتساوى معه الشباب والأهلي السعودي في عدد النقاط.