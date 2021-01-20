نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال ينهي عقد اليوناني سوكراتيس بالتراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال آرسنال اليوم الأربعاء إنه توصل لاتفاق مع المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لإنهاء عقده بالتراضي.

ولم يشارك سوكراتيس مع آرسنال في الموسم الجاري بعد خروجه من تشكيلة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وكان عقد اللاعب اليوناني مع الجانرز سينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وانضم سوكراتيس "32 عاما" إلى النادي اللندني في 2018 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني وخاض 69 مباراة في جميع المسابقات مع آرسنال وساعده في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

وقال إيدو المدير الفني للنادي في بيان: "لعب دورا مهما في المجموعة وكان نموذجا للاحتراف خلال فترته".

وأضاف: "مفاوضات إنهاء العقد تمت بتعاون مشترك ونتمنى للاعب وعائلته التوفيق في المستقبل".

ويحتل آرسنال المركز العاشر في البريميرليج برصيد 27 نقطة من 19 مباراة.