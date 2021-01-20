نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرسل بطاقة بادجي إلى أنقرة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت إدارة الأهلي اليوم الأربعاء البطاقة الدولية الخاصة بالسنغالي اليو بادجي لفريقه المعار إليه أنقرة جودحو التركي.

وأكد مصدر، أن الأهلي ارسل البطالة الدولية الخاصة باللاعب السنغالي، بعد أن تلقى إخطارا من الفريق التركي بتحويل 200 ألف دولار قيمة إعارته لنهاية الموسم الجاري مع أحقية أنقرة بشرائه بشكل نهائي مقابل 2 مليون دولار.

من جانبه، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.. ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية.

في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.