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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مواعيد مباريات كأس العالم 2021 للأندية؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد مباريات كأس العالم 2021 للأندية، لكرة القدم الملايين والملايين من المتابعين حول العالم العربي والغربي، لذلك ينتظر بشوق كبير عدد كبير من الأشخاص لمباريات الأندية للقارات لكأس العالم 2021 والتي تتم بشكل سنوي مستمر، وها هي تقترب الآن ويرغب الكثير منهم في التعرف على موعد مباريات كأس العالم 2021 لجميع الأندية.
إعلان اتحاد كرة القدم عن مباريات كأس العالم للأندية
وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي التابع لكرة القدم بأن مباراة نهائي كأس العالم للأندية ستتم بيوم الحادي عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2021 بتمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، مع الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية اللاعبين وطاقم الإدارة وجميع المشاركين، وفقًا للقواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
مواعيد مباريات كأس العالم 2021
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد ميعاد مباريات كأس العالم 2021 لجميع الأندية والتي من المفترض أن تتم على أرض دولة قطر في يوم 4 من شهر فبراير القادم، وأوضحت أن المواعيد كالتالي بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي، مع توضيح قرعة المباريات بين الأندية:
- مباراة فريق تايجرز أونال المكسيكي ضد فريق هيونداي الكوري الجنوبي بيوم الرابع من فبراير الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- مباراة الدحيل القطري مع الأهلي المصري بيوم الرابع من فبراير الساعة الثامنة والنصف وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- مباراة لتحديد من صاحب المركز الخامس تتم بيوم الأحداث الموافق السابع من شهر فبراير بتمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
- بيوم السابع من فبراير بتمام التاسعة مساءً تقام مباراة الفائز من مباراة هيونداي الكوري وتايجرز أونال ضد فريق أمريكا الجنوبية سانتوس أو بالميراس، وهي مباراة نصف النهائي.
- وبيوم الثامن من فبراير بتمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة تقام مباراة الفائز من الدحيل القطري والأهلي المصري ضد فريق بايرن ميونخ الألماني.
- ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث تقام بيوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر فبراير بتمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
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