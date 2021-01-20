إقبال جيد من الأندية واللاعبات لممارسة الكرة النسائية مع فتح باب الاشتراك بأول دوري نسائي

مها جنود: سيتم تقييم الأداء الفني للاعبات وسيكون الانتقاء حسب مستوى الأداء فـي المباريات

كتبت ـ زينب الزدجالية:

شهدت الأيام الماضية منذ إعلان فتح باب الاشتراك في البطولة النسائية الأولى لكرة القدم للصالات التي ينظهما الاتحاد العماني لكرة القدم ضمن أحد برامجه وأنشطته الخاصة بالقطاع النسائي تجاوبا جيدا من الأندية واللاعبات الباحثات عن التواجد والمشاركة والمساهمة في إنجاح هذه البطولة.

كما شهدت الفترة السابقة حراكا جيدا خصوصا من قبل اللاعبات المهتمات بنشاط كرة القدم بالتواجد والبحث عن أندية تمثلهن في البطولة مع تجمع عدد من اللاعبات لتشكيل فرق تحمل أسماء تلك الأندية، وكذلك هناك تحرك جيد من الأندية بتسجيل المشاركة في هذه البطولة بهدف إنجاح أولى البطولات النسائية.

كما أن الاتحاد منذ الإعلان عن الدوري والمقرر انطلاقه في مارس المقبل، تلقى عددا من طلبات التسجيل بالدوري، كما وجد ترحيبا من قبل لاعبات الأندية، وذلك من أجل المشاركة فيه، حيث يهدف الدوري إلى تفعيل رياضة الكرة النسائية والتي تتميز بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم وكذلك في عدد من الدول الخليجية والعربية. وأشارت مها جنود رئيسة قسم كرة القدم النسائية والمديرة الفنية إلى أن السلطنة سباقة في ممارسة النشاط النسوي في كرة القدم في مختلف مسابقاته، وفيما يتعلق بالدوري فقد وصلتنا إلى الآن موافقة 15 ناديا للفريق الأول و6 فرق تحت 16 سنة، وما زال التسجيل متاحا لغاية 31 من الشهر الجاري، وبالتالي سيتم البت في عدد الأندية المشاركة. وأضافت مها جنود: إلى الآن لم يستقر الاتحاد على نظام نهائي لشكل الدوري، حيث يتضمن المقترح الأول بأن يقام بنظام الذهاب والإياب، أما المقترح الثاني فأن تتم المنافسة حسب التوزع الجغرافي للفرق المشاركة؛ أي بنظام المجموعات، كما سيتضمن الدوري أيضا مسابقتين الأولى لأعمار فوق 16 سنة، والأخرى مسابقة للأعمار تحت 16 سنة. وعن أهداف الدوري قالت: سيتم من خلاله الوقوف على الأداء الفني للاعبات، وسيكون الانتقاء حسب الأداء الفني للاعبات خلال الدوري، ولكن الأهم من ذلك الوقوف على الحالة الفنية للاعبات ومن بعدها ننتقل إلى مرحلة الانتقاء وتشكيل منتخبات نسائية مستقبلا، أما الطاقم الفني والتحكيمي فسيكون من مخرجات دورة التحكيم التابعة للجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم، حيث سنعقد قبل انطلاق الدوري حلقة عمل للتحكيم. من جانب آخر بدأ عدد من الأندية الإعداد للدوري النسائي واستدعاء لاعباتهم من أجل الانتظام في التدريبات التي أقرها كل ناد على حدة، حيث بدأ نادي السويق تدريب لاعباته بواقع يومين في الأسبوع، ونادي الخابورة تقدم للمشاركة إلا أنه لم يبدأ في إعداد فريقه، أما نادي الاتفاق الذي أبدى تجاوبا كبيرا للمشاركة بالدوري فقد بدأ تدريباته واستعداداته منذ مطلع يناير الحالي بمعدل 3 حصص تدريبية أسبوعيا مع وجود مدرب وطاقم فني وطبي وبدني للفريق ويبلغ عدد اللاعبات 18 لاعبة.

وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بدعوة لجميع الأندية للمشاركة في الدوري وحث اللاعبات على المشاركة في الموسم الرياضي 2020/‏2021 كما أعلن الاتحاد عن جوائز ومكافآت دوري كرة القدم النسائية، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مكافأة قدرها 5 آلاف ريال عماني، فيما سيحصل الفريق الفائز على المركز الثاني على 4 آلاف ريال عماني، أما الفريق الحاصل على المركز الثالث فسيحصل على مبلغ قدره 3 آلاف ريال عماني، كما ستحصل الأندية التي ستشارك في الدوري على دعم قدره ألف ريال عماني لشراء الملابس والمعدات الخاصة بالفريق، علما أن آخر موعد لتأكيد المشاركة هو 31 يناير الحالي.