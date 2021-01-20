إعادة مسحة كورونا لـ أكرم توفيق بالأهلي

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه ستتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب الفريق.

وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.