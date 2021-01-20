أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه ستتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب الفريق.
وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة مسحة كورونا لـ أكرم توفيق بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.