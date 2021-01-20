حلم واحد.. الزمالك يواصل احتفاله بـ فوز الفريق أمام الجونة

واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الاحتفال بـ فوز الفريق أمام الجونة ضمن الجولة الـ 8 من بطولة الدوري موسم 2020 - 2021.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

ونشر الزمالك عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور للفريق، معلقًا "فريق واحد.. حلم واحد".

باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.