المصري يفوز على دجلة 3 /1 في الدوري

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مهما على نظيره وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لموسم 2020 - 2021 بـ ثلاتة أهداف مقابل هدف. وافتتح عيساكو ياكوبو نجم فريق وادي دجلة أهداف المباراة في مرمى المصري في الدقيقة الـ 4. وادرك المصري التعادل في الدقيقة 23 ، ثم تقدم في الدقيقة 65 ، ثم احرز الهدف الثالث في الدقيقة 94 . وارتفع رصيد فريق المصري لـ 13 نقطة لبحتل المركز الرابع بينما احتل وادي دجله المركز الـ 16 من جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط

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