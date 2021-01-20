موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.