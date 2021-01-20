طبيب الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبي الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري.
وقال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنه سيتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب الفريق.
أضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.
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