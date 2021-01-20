رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على إعارة اللاعب.

وكان اللاعب تلقى عروضا من البنك الأهلي وإنبي والجونة إلا أنه وافق على عرض البنك الأهلي بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة البنك الأهلي على التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان الزمالك سبق وأعار مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق إلى نادي سموحة خلال الأيام القليلة الماضية.