أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على إعارة اللاعب.
وكان اللاعب تلقى عروضا من البنك الأهلي وإنبي والجونة إلا أنه وافق على عرض البنك الأهلي بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة البنك الأهلي على التفاصيل الخاصة بالصفقة.
وكان الزمالك سبق وأعار مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق إلى نادي سموحة خلال الأيام القليلة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.