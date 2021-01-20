الرياضة

رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي

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أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة كريم بامبو لاعب الوسط المهاجم بالفريق الأبيض لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على إعارة اللاعب.

وكان اللاعب تلقى عروضا من البنك الأهلي وإنبي والجونة إلا أنه وافق على عرض البنك الأهلي بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة البنك الأهلي على التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكان الزمالك سبق وأعار مصطفى فتحي لاعب الوسط المهاجم بالفريق إلى نادي سموحة خلال الأيام القليلة الماضية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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