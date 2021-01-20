أرسنال يفسخ عقد سكوراتيس بالتراضي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المدافع اليوناني سكوراتيس باباستاتوبولس بالتراضي.

ونشر نادي ارسنال خبر رحيل سكوراتيس، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في رحلته المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن سكوراتيس، اقترب بشكل كبير من الانضمام لنادي أولمبياكوس اليوناني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يذكر أن سكوراتيس انضم لصفوف ارسنال عام 2018، قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، لكنه لم يقنع دربه الإسباني ميكيل أرتيتا، والذي لم يشركه في أي مباراة هذا الموسم.

وسبق لـ سكوراتيس اللعب لصفوف فريق ميلان الإيطالي، كما لعب لفيردر بريمن الألماني وأيك اليوناني.