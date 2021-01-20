حميد أحداد ينتظم في مران الزمالك اليوم

انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بعدما تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن الزمالك في الفترة الماضية.
ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
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