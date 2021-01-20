مصطفى فتحي يشارك في تدريبات سموحة ويخضع لبرنامج بدني

وخضع مصطفى فتحي لبرنامج بدني لرفع معدل اللياقة البدنية له تمهيدا للدفع به في المباريات المقبلة خاصة أن الجهاز الفني يعول عليه كثيرا خلال الفترة المقبلة . ويعكف أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على دراسة نقاط القوة والضعف داخل صفوف نادي بيراميدز للتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط . شارك مصطفى فتحي لاعب نادي سموحة والمعار من صفوف نادي الزمالك في تدريبات الموج الأزرق استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وأغلق أحمد سامي صفحة مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت في الجولة الماضية لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة الإنتاج الحربي وسموحة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

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