مجموعة مصر.. سلوفينيا تتقدم 9/13 على مقدونيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السلوفيني أمام نظيره المقدوني في إطار منافسات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي من بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم سلوفينيا 9/13.

افتتحت سلوفينيا التسجيل ثم تعادلت مقدونيا ثم تقدمت وظلت تتقدم بفارق يتأرجح بين هدف وهدفين حتى تمكنت سلوفينيا من التعادل 6/6 في الدقيقة 15من عمر الشوط ، ومن هجمة سريعة تتقدم سلوفينيا 6/7 وتتعادل مقدونيا مرة اخرى ، ويستمر الاداء على هذه الوتيرة تتقدم سلوفينيا بهدف وتتعادل مقدونيا حتى الدقيقة 25 حين ترفع سلوفينيا الفارق لثلاثة اهداف 9/12 ليطلب دانيلو بريستوفاك المدير الفني لمنتخب مقدونيا وقت مستقطع لمحاولة السيطرة على تقدم سلوفينيا ، ورغم ان مقدونيا لم تستطع التسجيل الا انها استطاعت منع سلوفينيا من التسجيل حتى الدقيقة 28 ليطلب السويدي لوبير فرانجيس المدير الفني لسلوفينيا وقت مستقطع وبفضل تألق حارس سلوفينيا انتهى الشوط الاول لصالح سلوفينيا بفارق اربع اهداف.

يذكر ان المجموعة الرابعة تضم السويد والاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا ومقدونيا. وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .