بطولة العالم لليد.. سلوفينيا تقضي على آمال مقدونيا في التأهل

حقق المنتخب السلوفيني فوزًا مستحقًا على نظيره المقدوني في اطار منافسات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي من بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بنتيجة 21/31 .
افتتحت سلوفينيا التسجيل ثم تعادلت مقدونيا ثم تقدمت وظلت تتقدم بفارق يتأرجح بين هدف وهدفين حتى تمكنت سلوفينيا من التعادل 6/6 في الدقيقة 15من عمر الشوط ، ومن هجمة سريعة تتقدم سلوفينيا 6/7 وتتعادل مقدونيا مرة اخرى ، ويستمر الاداء على هذه الوتيرة تتقدم سلوفينيا بهدف وتتعادل مقدونيا حتى الدقيقة 25 حين ترفع سلوفينيا الفارق لثلاثة اهداف 9/12 وفِي وبفضل تألق حارس سلوفينيا انتهى الشوط الاول لصالح سلوفينيا بفارق اربع اهداف. في الشوط الثاني استمر التقدم السلوفيني حتى اتسع الفارق لتسع اهداف 12/21 بسبب تألق الدفاع السلوفيني وفِي الدقيقة 43 يتألق الحارس مايكل توموفيسكي ويتصدى لثلاث كرت متتالية ويحولها لهجمات سريعة تسفر عن ثلاثة اهداف متتالية لمقدونيا لتصبح النتيجة 15/21 وفِي الدقيقة 48 يطلب السويدي لوبير فرانجيس المدير الفني لسلوفينيا وقت مستقطع تعود بعده سلوفينيا لفارق التسع اهداف . وفِي الدقيقة 52 يطلب دانيلو بريستوفاك وقت مستقطع تقلل بعده مقدونيا الفارق لسبع اهداف ، ثم تعيد سلوفينا الفارق لعشر اهداف بسبب تألقك حارسه أوربان ليسجاك حتى نهاية اللقاء .
واحرز أوربان ليسجاك حارس مرمى منتخب سلوفينيا لقب رجل المباراة.
بهذه النتيجة ترفع سلوفينيا رصيدها لاربع نقاط وتظل مقدونيا بدون نقاط .
يذكر ان المجموعة الرابعة تضم السويد و الاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا ومقدونيا
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