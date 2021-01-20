مونديال اليد.. تعديل في قائمة منتخب مصر لمواجهة الاتحاد الروسي

دخل إسلام حسن صانع ألعاب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، إلى قائمة منتخبنا الوطنى لمواجهة الاتحاد الروسى، فى أولى لقاءات المنتخبين بالدور الرئيسى من المجموعة الثالثة لبطولة العالم رقم 27 والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.
وحل إسلام حسن بدلا من أكرم يسرى جناح أيمن المنتخب، الذى خرج من قائمة المنتخب للمباراة التى تنطلق فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى.
وتضم قائمة الفراعنة لمواجهة الاتحاد الروسى 16 لاعبا وهم: "كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - إبراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد سند - إسلام حسن - يحيى الدرع - أحمد هشام السيد "دودو" - حسن وليد قداح - عمر الوكيل "بكار" - سيف الدرع - أحمد مؤمن "دودو" - على زين".
وحقق منتخبنا الوطنى الفوز فى الجولة الأولى من الدور التمهيدى على منتخب تشيلى، ثم الفوز فى الجولة الثانية على مقدونيا، قبل الخسارة فى الجولة الثالثة أمام المنتخب السويدى.
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