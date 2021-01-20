نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.



ويحتل الأهلي وصافة الدوري المصري برصيد 17 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ19 نقطة.