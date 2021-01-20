نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي اختارها لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس.

ويواجه الأهلي ضيفه المقاولون العرب مساء غد الخميس على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :-

كريم نيدفيد وناصر ماهر ووليد سليمان للإصابة، وأكرم توفيق للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، ومحمد الشناوي للإيقاف ومحمود وحيد وجونيور أجاي لوجهة نظر فنية.