نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا ريان تفوز بذهبية بطولة اتحاد الجمباز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصدت لينا أحمد ريان المركز الأول في بطولة الاتحاد المصري للجمباز تحت ٦ سنوات أنسات التي اقيمت بصالة نادي مدينة نصر
وحصلت لينا ريان علي الميدالية الذهبية في البطولة .
وشارك بطلات أكاديمية جيمنا ستيكا في البطولة حيث فازت ١٣ لاعبة بالميدالية الذهبية و٣ لاعبات بالميدالية الفضية.
حيث حصدت لينا أحمد ريان وجوري حازم وكارما أسامة وتسنيم أحمد وعليا إسماعيل وكادي عمر وهايا أحمد وكندة عبد الله وسارة مهاب وفاتيما مصطفي ومايا محمد وكيندا محمدوكنزي عمر على الميدالية الذهبية بينما فاز بالميدلية الفضية كلا من نانسي ياسر وبيلار حسام ونورين عصام.
وضم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني كابتن محمد معاوية وكابتن جهاد عطية وكابتن نورهان أشرف وكابتن ملك أبوزيد وكابتن لؤي فايد وكابتن عبد الرحمن حمدي وكابتن أحمد مجدي وكابتن لوجي رشدي وكابتن معاذ محمود .
وحظيت البطولة باهتمام كبير من الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين والمدير التنفيذي للاتحاد الدكتورة نهاد زايد